Надбавки за работу с инфекциями положены и врачам-интернам, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник 26 июня на встрече с выпускниками Белорусского государственного медицинского университета, которые станут участниками Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.

«Если врач-интерн работает с ковидными пациентами, эти выплаты тоже положены. В районах, где я встречался с интернами, которые работали в перепрофилированных стационарах, никто из них на отсутствие выплат не жаловался. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем», — сказал Владимир Караник.

Ранее, по его словам, возникали разночтения в плане того, как определить момент, когда пациент считается инфицированным коронавирусом и, соответственно, должна начисляться доплата. Изначально был один метод подтверждения — ПЦР-диагностика, и медики отмечали, что работа с пациентом с COVID-19 могла вестись еще до даты забора мазка. Минздрав услышал замечания. Сегодня моментом установления диагноза, в частности, считается дата выполнения КТ, когда по результатам исследования наблюдается типичная для заболевания клиническая картина. Таким образом, и скорая помощь, которая везла пациента в стационар, и врач-рентгенолог, который выполнял КТ, считаются контактировавшими с таким пациентом.

Указ №131 касается работников здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями.

Ежемесячная надбавка устанавливается работникам приказом руководителя бюджетной организации, выплачивается за фактически отработанное время по основной должности, должности, занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх нормы рабочего времени начиная с 1 апреля 2020 года.

Белта