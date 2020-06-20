По словам специалиста, хлебобулочные изделия очень резко повышают уровень глюкозы в крови. Из-за того, что организм запасает излишки глюкозы, человек может набирать вес. Но зато употребление выпечки в небольших количествах из цельнозерновой муки не навредит фигуре.
Также ни в коем случае нельзя есть на ужин картофельного пюре. В нём мало белков, но очень много углеводов, которые довольно быстро усваиваются организмом.
Самый неожиданный пункт в списке запрещённых продуктов на ужин — это лёгкий салат. Дело в том, что желчь накапливается в желчном пузыре за 8-10 часов после ужина. Её отток происходит только если в кишечнике находится еда. Если её нет, то она накапливается в желчном пузыре. Таким образом, ложась спать на слегка голодный желудок, можно заполучить камни в желчном пузыре.