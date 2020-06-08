Друзья – это люди, которым ты небезразличен

Накануне Международного дня друзей, который отмечают 9 июня, «Авангард» узнал у горожан, кто такие друзья и зачем они нужны.

Инна Бука, учитель биологии гимназии г. Буда-Кошелёво:

– Друзья – это люди, с которыми тебе приятно общаться и проводить свободное время, с которыми можно поделиться своими радостями и горестями.

Иерей Александр Асадчий, настоятель храмов в аг. Рогинь и аг. Широкое:

– Недавно я прочитал замечательные слова: «Настоящий друг не будет ждать, пока его попросят о помощи. Он первым предложит эту помощь». Друг всегда поддержит в трудную минуту и поможет. Не зря говорят: «Друг познается в беде».

Татьяна Павлюкова, заместитель директора по идеологической работе Буда-Кошелевского лесхоза:

– Я уверена, в жизни всё происходит не случайно, и люди, которые встречаются на пути, учат нас чему-то. Я благодарна всем, с кем свела меня судьба, за то, что помогли состояться мне как личности. Многие из них стали мне друзьями.

Эмма Лавренова, учитель хореографии детской школы искусств:

– Друг – это человек, который готов прийти тебе на помощь в любое время. А ещё друзья – это люди, общение с которыми приносит удовольствие.

Евгений Купцов, режиссер районного Дома культуры:

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что есть друзья, а есть товарищи. Товарищей может быть много, а вот настоящих друзей – несколько. Для меня друг – это как член семьи, близкий по духу человек, с которым можно обсудить волнующие темы и вопросы.

Николай Дорошкин,студент ГГУ имени Ф. Скорины:

– Друзья – это люди, которым ты небезразличен. Настоящий друг скажет тебе правду, укажет на ошибки и, конечно, поможет в трудную минуту.

Юрий ЕЖОВ, фото Аллы Якушевич