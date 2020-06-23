Нарушение правил пользования газом в быту приводит к трагическим последствиям – от термических ожогов, утраты жилья вплоть до смертельных исходов в результате отравления продуктами горения.

Так, в сентябре-октябре прошлого года в Скиделе и Борисове произошли возгорания кровли и внутренних помещений частных домовладений. К тому же во втором случае один гражданин пострадал, отравившись продуктами горения. Причины возгораний: оставление без присмотра работающей газовой плиты, подача газа на плиту после приготовления пищи.

Газовая служба призывает в целях личной безопасности строго соблюдать следующие правила:

▶ не допускайте к пользованию газовыми приборами лиц в нетрезвом состоянии, а также лиц, не знающих устройство газового прибора и правил его использования;

▶ не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы;

▶ не закрывайте решетки вентиляционных каналов;

▶ не пользуйтесь проточными водонагревателями или отопительным оборудованием в случае отсутствия тяги в дымоходе;

▶ не применяйте огонь для обнаружения утечек газа в газопроводах и газовых приборах, поскольку это может привести к взрыву и пожару (наличие утечек проверяется мыльной эмульсией);

▶ не пользуйтесь неисправными газовыми приборами;

▶ после окончания пользования газовыми приборами не оставляйте открытыми вентили баллонов, краны на опуске и газовых приборах;

▶ не ремонтируйте самостоятельно газовые приборы.

Помните: особую опасность для жизни представляет газовое оборудование, отработавшее нормативный срок эксплуатации.

При запахе газа немедленно звоните 104.

Буда-Кошелевский РГС филиала ПУ «Рогачевгаз»