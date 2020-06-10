Прием заявок на участие в конкурсе «Инновации в онлайн-образовании» начинается 10 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

«Конкурса нацелен на поиск талантливых педагогов и методистов, которые могут создавать учебные программы онлайн-образования с использованием новых идей и подходов для детей от 5 до 12 лет. В нынешних условиях эта тема очень актуальна», — отметила пресс-секретарь.

Учебные программы онлайн-курсов можно представить по нескольким направлениям. В их числе — математика, окружающий мир, английский язык, творчество (рисование, музыка и т.д.), развитие когнитивных способностей (память, внимание, интеллект), эмоциональный интеллект.

Прием конкурсных работ проходит на сайте https://konkurs2020.kidskey.org/ и продлится до 31 июля. Итоги подведут 11 августа.

Победители получат денежные призы. Так, за первое место предусмотрена Br1 тыс., за второе — Br600, за третье — Br400. У авторов лучших проектов появится возможность сотрудничать с компанией «Кидскей» (резидент Гомельского технопарка), которая обучает детей чтению с использованием собственных методик и онлайн-платформы.

Конкурс проводится по инициативе «Кидскей» при поддержке главного управления образования облисполкома и администрации Гомельского технопарка.

Белта