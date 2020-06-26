Сегодня на заседании райисполкома дали оценку работе по выполнению требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 за пять месяцев 2020 года, обсудили организацию работы по сбору вторичных материальных ресурсов. Провел заседание председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник.

Когда принималась Директива №1, было немало скептиков, но время показало ее действенность и актуальность, поскольку в основе документа – сохранение жизни человека, предотвращение гибели людей от внешних причин, травматизма.

Как было отмечено во время заседания, на плановой основе в районе реализуются организационные и практические мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, принимались серьезные меры, направленные на устранение факторов риска. И результаты совместной работы различных структур привели к сокращению многих показателей. Так, за 5 месяцев текущего года не произошло случаев гибели людей на производстве и в результате утоплений, сократилось число погибших от суицидов и от иных внешних причин. Вместе с тем, на территории района допущен рост погибших жителей района в результате преступных деяний и на пожарах. Вне территории района в дорожно-транспортных происшествиях погибли трое наших граждан.

Так, за 5 месяцев 2020 года на территории района произошло 29 пожаров, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 70 % (за 5 месяцев 2019 года – 17). На пожарах погибло 3 человека (за 5 месяцев 2019 года -1). Гибель людей на пожарах допущена на территории Липиничского, Кошелевского и Узовского сельсоветов. Двое погибших – пенсионеры, один – неработающий. Причинами пожаров явились нарушение правил эксплуатации отопительной печи и неосторожное обращение с огнем. Погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В отчетном периоде на территории Буда-Кошелевского района зарегистрировано 134 преступления по всем линиям служб, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года (5 мес. 2019 г.-104), в том числе по линии уголовного розыска число преступлений увеличилось на 55,2 %. За анализируемый период на территории района не совершено разбойных нападений, грабежей, изнасилований, не совершались кражи автомобилей, кражи из магазинов. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, осталось на уровне прошлого года (2 преступления). Вместе с тем, произошло одно убийство, которое по статистике квалифицируется как смерть от повреждений с неопределенными намерениями

За истекший период на территории района произошло 6 дорожно-транспортных происшествий без гибели людей (5мес.2019г.-10), снизилось число травмированных с 9 до 6. В дорожно-транспортных происшествиях за пределами района произошла гибель 3-х граждан, которые были зарегистрированы у нас. С участием детей дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Сотрудниками отделения ГАИ отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома выявлено 397 нарушений Правил дорожного движения.