Как лечат пациентов, зараженных коронавирусом?

Могут ли родственники приносить еду в стационар?

Как не просмотреть симптомы COVID-19?

Эти и другие вопросы о здоровье можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – заместитель главного врача по лечебной работе областной клинической инфекционной больницы БОРТНОВСКАЯ Елена Петровна.

Звоните в пятницу, 12 июня, с 12.00 до 13.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».