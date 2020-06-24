На прямой линии «Гомельскай праўды» начальник областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения
- Где можно оздоровить ребенка?
- Кому полагается бесплатное оздоровление и санаторно-курортное лечение?
- Как получить путевку в санаторий?
Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».
Гость редакции – начальник областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения ЗУБЕЦ Василий Николаевич.
Звоните в пятницу, 26 июня, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.
Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».