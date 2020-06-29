Нотариусы Беларуси 2 июля бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с нотариальными действиями, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех.

Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, посвященной Дню Независимости Беларуси и 76-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, примут все нотариальные конторы и бюро республики.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане могут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и исполнительных надписей. Специалисты дадут консультации и по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат, в том числе с помощью средств видеосвязи.

Подобные акции, приуроченные к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стали традиционными. Мероприятия прежде всего направлены на защиту прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Время работы нотариальных контор и бюро республики, а также актуальные контактные данные можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

Белта