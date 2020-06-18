В Беларуси стартовал первый образовательный проект для родителей с инвалидностью «Инклюзивное материнство». Он сделает более доступной для таких мам и пап информацию по вопросам беременности, подготовки к родам, послеродовому периоду и этапу ухода за младенцем. Подробности БЕЛТА сообщила руководитель проекта Наталья Мирончук.

Обучающие видеоматериалы были созданы при поддержке проекта MAMA PRO и размещены в YouTube на канале «Гiд па жыццi»/ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». «Инклюзивное материнство» — ее совместный проект с социально-благотворительным учреждением по вопросам общественного здоровья «Паблик Хелс». Поддержку оказывает Посольство США в Республике Беларусь.

Эксперты доступным языком разъясняют волнующие родителей вопросы и развеивают распространенные страхи. Для лучшего восприятия инклюзивные видеоролики сопровождаются субтитрами. Кроме того, более 300 текстовых материалов на тему материнства и детства станут доступны широкому кругу родителей.

На протяжении нескольких месяцев раздел «Родителям» на сайте БелАПДИиМИ будет обновляться каждую неделю полезными текстовыми материалами.

Следующий этап проекта — перевод информации на ясный язык. Это особая упрощенная версия языка, разработанная для облегчения восприятия информации людьми с интеллектуальными нарушениями. Инициаторы проекта надеются, что такой формат подачи облегчит как будущим, так и молодым мамам и папам с инвалидностью полноценный доступ без дискриминации к интересующей их информации в вопросах беременности и родов.

«Беременность, роды и материнство — особый период в жизни каждой женщины. Проект MAMA PRO на протяжении нескольких лет помогает мамам получить информацию по вопросам женского и детского здоровья, которой можно верить и которую не надо проверять. Для нас важно, чтобы доступ к этой информации был открыт для всех мам без исключения», — подчеркнула врач — акушер-гинеколог и руководитель проекта MAMA PRO Диана Мардас.

Белта