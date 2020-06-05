5 июня ежегодно отмечается установленный ООН Всемирный день охраны окружающей среды. Беречь ее – задача каждого из нас. Но есть люди, для которых решение экологических проблем является сферой профессиональной деятельности.

Наталья Вегера на протяжении 10 лет возглавляет районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об основных направлениях работы, целях, задачах и многом другом в нашем интервью.

– Наталья Владимировна, чем занимаются районные экологи?

– Наша работа направлена, прежде всего, на предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства. Районная инспекция осуществляет государственное управление в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в сферах охраны атмосферного воздуха и озонового слоя, использования и охраны вод. Обращение с отходами, использование и охрана недр, диких животных и дикорастущих растений тоже наша зона ответственности. Инспекция координирует деятельность всех заинтересованных структур в области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, обеспечивает госорганы, другие организации, граждан экологической информацией.

На контроле инспекции более 470 объектов лесного фонда, водных ресурсов, растительного мира, предприятий и организаций, расположенных на сельхозземлях и землях общего пользования.

– И каковы результаты вашей деятельности? Нарушений много?

– Мы регулярно проводим проверки, мониторинги, мероприятия технического характера территорий и субъектов хозяйствования. Конечно, если есть грубые нарушения, то виновных привлекаем к ответственности. Так, за пять месяцев текущего года мы провели 89 мониторингов, 12 мероприятий технического характера и 5 проверок. По их результатам выявлено 362 нарушения. Кстати, большинство из них касались сферы обращения с отходами. Мы выдали 12 технологических требований и 89 рекомендаций, направили 76 писем предупредительного характера и наложили штрафов на сумму около 7 тыс. рублей. Кроме того, составили один акт причинения вреда окружающей среде на сумму 882,15 рубля.

– В нашем районе есть природопользователи, чья деятельность связана с выбросами в атмосферу вредных веществ?

– Выбросы в атмосферу поступают от стационарных и передвижных источников. Стационарные источники имеют 73 предприятия района. К основным стационарным относятся котельные. Самые крупные в районе находятся на балансе КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», филиала ОАО «Рогачевский МКК», Уваровичского льнозода, РУП «Белоруснефть-Особино» и других предприятий. Для контроля за состоянием работы по учету выбросов загрязняющих веществ один раз в пять лет им выдается разрешение на выброс с лимитом выбросов на год. Здесь важно отметить, что все предприятия района имеют такие разрешения, но у трех сельскохозяйственных предприятий срок действия разрешений закончился, за что юридические лица были привлечены к административной ответственности. В этом году инспекцией было проведено 5 контрольных мероприятий по охране воздушного бассейна. Выписаны штрафы на сумму почти 3,5 тыс. рублей.

Передвижным источником загрязнения воздуха является автотранспорт. Выбросы в атмосферу от него составляют около 70%. Я считаю, что реальной мерой, которая может противостоять загрязнению атмосферного воздуха, является обновление автопарка и использование электрической энергии (электромобили).

– А как с водой?

– Наш район расположен в междуречье Днепра и Сожа на северо-востоке Гомельской области. По его территории протекает большая река Днепр, средняя река Сож и 16 малых рек, расположено 5 крупных водохранилищ. Все эти водные объекты имеют проекты водоохранных зон и прибрежных полос, поэтому предусмотрены ограничения и запреты хозяйственной и другой деятельности в этих зонах. Отходы животноводства и стоки животноводческих комплексов оказывают негативное воздействие на качество подземных и поверхностных вод. Мы всегда очень строго контролируем попадание в воду удобрений и вредных химических веществ, поскольку это ставит под угрозу ее качество и создает опасность для здоровья населения. Кроме того, на территории района имеется более 40 артезианских скважин, которые не используются. Это территории бывших ферм, мехдворов, другие производственные территории. В целях недопущения загрязнения и засорения подземных вод эти артскважины подлежат ликвидации, т.е. тампонажу. Собственники обязаны их ликвидировать (п. 5 ст. 45 Водного кодекса Рес-публики Беларусь).

– В последние годы большое внимание уделяется упорядочению работы с отходами. Что удалось сделать в нашем районе?

– Проблема обращения с отходами решается комплексно. Ежегодно в районе образуется до 10 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, которые вывозятся на полигон. Ранее было более десятка мини-полигонов. Сейчас у нас действует только городской полигон твердых коммунальных отходов. Сбор ТБО осуществляется по графику, утвержденному решением Буда-Кошелевского райисполкома, во всех населенных пунктах района. Правда, есть еще над чем работать в плане наведения порядка на прилегающих к производственным объектам территориях. Ну и, конечно же, проводится активная работа с населением по сбору вторсырья и недопущению сжигания вторичных материальных ресурсов (бумага, картон, полиэтилен). Ведь это позволяет значительно экономить природные ресурсы. К примеру, за 2019 год из твердых отходов было извлечено 21,8% вторсырья, а за 4 месяца 2020 – уже 23%. Согласитесь, хорошая динамика.

– Есть ли успехи в борьбе с борщевиком Сосновского?

– На учете 9 мест произрастания опасного растения пло- щадью более 2,14 га. Наиболее тревожная ситуация в Потаповском и Широковском сельсоветах. Разработан и утвержден районный план по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского на 2020 год. На проведение мероприятий из районного бюджета направлено 4515 тыс. рублей. Инспекция проводит еженедельные обследования мест произрастания инвазивных видов растений с выдачей обязательных для исполнения предписаний по их ликвидации механическим и химическим способами. В случаях неисполнения предписания применяются меры административного воздействия.

– Как складывается сотрудничество с местными органами власти в сфере экологии?

Довольно активно и плодотворно мы сотрудничаем с санитарной, пожарной, землеустроительной, жилищно-коммунальной службами района, общественными организациями. Участвуем в субботниках, высадке деревьев, кустарников в городе, посадке леса, поддержании порядка в местах боевой славы.

– Каковы типичные нарушения в сфере природоохранного законодательства в районе?

– Как правило, это нарушения правил обращения с отходами и использования водных ресурсов в хозяйственной деятельности. Хотелось бы напомнить людям, что вывозить мусор можно только в установленные места, не сжигать отходы, относящиеся к вторичным материальным ресурсам. В противном случае такое нарушение наказывается предупреждением или штрафом от 5 до 50 базовых величин. И еще: согласно ст. 54 Водного кодекса Республики Беларусь, запрещена парковка транспортных средств ближе 30 метров до уреза воды водных объектов.

– Экологическое воспитание и просвещение – это тоже одно из направлений природоохранной деятельности?

– Я бы сказала, одна из главных задач. Ведь одними запретами и наказаниями проблему охраны окружающей среды не решить. Детям нужно прививать любовь к окружающему миру, бережное отношение ко всему живому на земле. В этом направлении у нас ведется целенаправленная работа. Учащиеся вовлечены в практическую природоохранную деятельность, осуществление проектов по благоустройству и озеленению территорий своих учебных заведений, прилегающих к ним земель. Ребята нашего района всегда принимают активное участие в конкурсе на лучший детский рисунок на экологическую тематику. Проводятся различные культурно-массовые мероприятия экологической направленности, призванные приобщить подрастающее поколение к миру природы, воспитать у детей бережное отношение к окружающей среде. Это, к примеру, «Всемирная уборка. Сделаем вместе», «Чистый лес», «Чистый водоем», «День без автомобиля», «Час Земли» и многие другие.

– Что важное вы хотели бы донести до читателей со страниц газеты?

– Пользуясь случаем, хочу выразить признательность всем тем, кто болеет душой и искренне переживает за состояние окружающей среды, вносит свой посильный вклад в ее разумное использование и сохранение для будущих поколений. На Будакошелевщине много людей с активной жизненной позицией – такой вывод можно сделать, наблюдая за тем, как живо проходят акции экологической направленности, многочисленные субботники, цель которых одна – сделать наш общий дом чище, уютнее, комфортнее. Желаю всем успехов в непростом, но благородном стремлении – сохранить нашу планету для потомков.

– Спасибо, Наталья Владимировна, за содержательную беседу. С профессиональным праздником вас! Пусть все хорошие начинания вашей деятельности непременно воплотятся в жизнь.

Беседовала

Ирина ГАЛИЦКАЯ