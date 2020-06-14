Для оператора машинного доения МТФ «Неговка» ОАО «Юбилейный-Агро» Людмилы Кырлан просыпаться в 4 утра, чтобы успеть к первой дойке, совсем не трудно. Женщина любит свою работу и с заботой относится к рогатым подопечным.

Уже три года Людмила Кырлан работает на раздое нетелей. Тот, кто связан с животноводством, знает, какая это непростая задача, ведь у каждой буренки свой норов, и приучить ее смирно стоять во время дойки порой бывает очень сложно. Тут без настойчивости, ласки и умения ладить с животными не обойтись.

– Меня никогда не тянуло в город. По душе больше размеренная сельская жизнь с ежедневными хлопотами и заботами, – делится Людмила Павловна. – Мое детство прошло в деревне Солтановка Липиничского сельсовета. В семье, кроме меня, были еще четверо детей. Папа всю жизнь работал трактористом, а мама дояркой. Мы часто помогали ей на ферме, а где-то в седьмом классе я уже и сама доила коров. Конечно, сейчас условия труда не сравнить с теми, что были раньше. Я еще застала время, когда коров доили вручную, а молоко переносили в ведрах и многолитровых бидонах. Сегодня этот процесс полностью автоматизирован, и дояркам не приходится носить такие тяжести. После школы пошла учиться на швею, кстати, тяга к шитью у меня от мамы. Хоть по профессии работать не довелось, умение шить в жизни очень пригодилось. И когда есть свободная минутка, сажусь за швейную машинку.

После учебы Людмила вернулась в Неговку, долгое время работала продавцом в магазине. С супругом она познакомилась, как говорится, на рабочем месте. В Неговку он приехал в гости к сослуживцу из Молдавии. Придя за покупками, сразу обратил внимание на миловидную женщину, да и он приглянулся ей. Вскоре они оформили отношения и уже 5 лет живут душа в душу. Виталий трудится в строительной бригаде сельхозпредприятия и помогает супруге вести быт и управляться с домашним хозяйством, а оно у них немаленькое. Старший сын Людмилы работает в хозяйстве сторожем, а младший трудится на обойной фабрике в столице.

– На МТФ «Неговка» я чуть больше трех лет, – рассказывает женщина. – В некотором роде являюсь продолжательницей нашей трудовой династии. Что сменила работу за прилавком на ферму, нисколько не жалею. Считаю, что не важно, где и кем ты работаешь, важно, как ты относишься и выполняешь свои обязанности. К тому же сейчас у нас молоко идет сортом экстра, а значит и заработная плата вполне достойная. От фермы живу недалеко, поэтому в перерывах между трехразовой дойкой успеваю сбегать домой и управиться с домашними делами.

Сейчас в группе у оператора машинного доения 63 нетели, которые в сутки в среднем дают 770 л молока. За предыдущий месяц она надоила 19459 л. Весьма достойный результат. Каждый день женщина идет на работу в хорошем настроении, которое передается и ее подопечным. И если кто-то думает, что ничего сложного в том, чтобы подоить животное, нет, то глубоко ошибается. В этом деле важна каждая мелочь, ведь от соблюдения технологического процесса и санитарных требований зависит многое.

Ответственность, доброта и трудолюбие – главные качества, благодаря которым Людмила Кырлан снискала почет и уважение среди коллег. Она работает с полной самоотдачей, а по-другому и не может, ведь от того, насколько ты предан своему делу, будет зависеть конечный результат.

Ольга МАРЦЕЛЕВА