Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах возможны сильные ливни. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на западный 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет 20-25 градусов, по юго-востоку — до плюс 27.