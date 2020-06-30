Спектакль с элементами хореографии по пьесе Зиновия Сагалова «Три жизни Айседоры Дункан» представят 9 июля под воздушным шатром площадки грота у дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Народный театр-студия «Классик» и студия современной хореографии «Тандем» через танец, слова, живые скульптуры расскажут о судьбе великой танцовщицы, о любви, заполнившей всю ее жизнь, отданную большому искусству и высокому чувству. «Сутью танца Айседоры Дункан были драма и страсть. Джаз и классика, иррациональное и идеалистическое сплелось в особое явление, которое впоследствии назовут стилем модерн в танце», — отметили в государственном историко-культурном учреждении.

Хореографическую партию исполнит Ирина Оболенцева, в роли Айседоры Дункан — Елена Фролова. Прозвучат бессмертные произведения Фридерика Шопена, Людвига ван Бетховена, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и других великих композиторов.

В дворцово-парковом ансамбле добавили, что спектакль организуют с соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Начало в 18.00.

Белта