Первый укос трав в Беларуси проведен почти на 1,2 млн га, что составляет 89,9% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Работы завершили в Брестской, Гомельской и Минской областях. По данным на 27 июня, в Гродненской области первый укос проведен на 96% запланированных площадей, Могилевской — 84,1%, Витебской — 60%. Аграрии во всех областях, кроме Витебской и Могилевской, приступили и ко второму укосу трав. Работы выполнены уже на 96 тыс. га (11,73% плана).

Травы убраны более чем с 1,1 млн га, что составляет 94,6% к скошенному. Заготовлено 195,7 тыс. т сена (19,4% к плану), 7,115 млн т сенажа (56,5%) и 438,9 тыс. т силоса (2,29%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 23,3% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа — 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена — 1,01 млн т.

Белта