В автобусном парке №1 городскому журналу «Белка» рассказали о режиме работы транспорта с 2 по 5 июля.



В четверг междугородные маршруты будут работать в обычном режиме – по расписанию четверга. Но дополнительно организуют автобусы по популярным направлениям «Гомель – Лоев» отправлением с гомельского автовокзала в 15:00 и «Гомель – Николаевка» отправлением с автовокзала в 17:40. Пригородные и дачные маршруты будут также работать по расписанию четверга, а городские – по расписанию буднего дня.

В День Независимости, 3 июля, на междугородных маршрутах пассажиров обслужат по расписанию пятницы. Дополнительно организуют автобус по маршруту «Гомель – Климовичи» отправлением с автовокзала «Гомель» в 7:15. Пригородные, дачные и городские маршруты будут работать по субботнему расписанию.

В субботу и воскресенье изменения не предусмотрены. Все междугородные, пригородные, дачные и городские маршруты будут работать по расписаниям субботы и воскресенья соответственно.

Пассажирам, следующим в пункт назначения с пересадками, следует иметь в виду, что режим работы производственных участков автопарка «Уваровичи», «Корма» и «Чечерск» тоже будет скорректирован. Дополнительную информацию можно получить на сайте перевозчика или по телефонам 114, 41-00-25.

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