Под Гомелем правоохранители уничтожили 56 кг конопли, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Недалеко от деревни Осовцы Гомельского района во время рейда сотрудники отряда милиции особого назначения УВД остановили мужчину. Его нервозность показалась подозрительной. И, как выяснилось, 28-летнему рабочему одного из гомельских предприятий было чего опасаться. При нем оказались три свертка с растительным веществом зеленого цвета, рассказали в отделении информации и общественных связей.

В тот же день сотрудники наркоконтроля Советского РОВД Гомеля обнаружили дома у молодого человека почти 500 г высушенной растительности. Экспертиза дала заключение, что это марихуана.

Задержанный гомельчанин рассказал о лесополосе, где росло наркозелье. В указанном месте милиция уничтожила 56 кг конопли на 35 кв.м.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома