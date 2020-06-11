Помощники Президента — инспекторы по Гомельской, Гродненской, Минской областям проведут 11-12 июня прямые телефонные линии для населения, сообщает БЕЛТА.

Сегодня свои вопросы можно будет задать сразу двум помощникам. В Гомельском облисполкоме будет отвечать на звонки помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, в Дятловском райисполкоме — помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

В пятницу, 12 июня, прямая телефонная линия пройдет в Минском облисполкоме. С гражданами будет общаться помощник Президента — инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Основная цель таких телефонных линий — прямое общение с гражданами регионов и принятие в максимально сжатые сроки на месте исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выезжают на места.

Работа в формате прямых линий позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, затрагивающих интересы людей, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства.

Белта