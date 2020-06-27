Продолжаем рассказывать о благоустройстве родного края, ведь у каждой сельской территории есть свои отличительные черты, своего рода изюминки. В этот раз мы побывали в Гусевицком сельсовете.

Первый пункт назначения – агрогородок Пенчин. На въезде нас встречают малая архитектурная форма «Ветряная мельница» и декоративный деревянный забор с домашней живностью.

К этой красоте приложили руки местные жители, о которых расскажем чуть позже. Первым делом отправляемся на территорию Пенчинской школы, где полным ходом кипит работа. Рабочие занимаются установкой забора.

Один из них, Александр Максименко, в плане благоустройства школьной территории весьма преуспел. Совсем недавно из металлических прутьев он выковал кашпо, а немного раньше сделал отличную раздевалку, подобную которой вряд ли где встретишь.

Как признается его супруга, Ольга, без дела он никогда не сидит. Все время проводит в собственном гараже, где занимается сварочными работами. Ольга всячески поддерживает стремления супруга в плане благоустройства, как придомовой, так и школьной территории, и сама не отстает от него: палисадник буквально пестрит обилием цветов.

В Пенчинском детском саду тоже есть на что посмотреть. Сразу у входа встречает дружелюбный пес, чуть дальше – ослик из металлических прутьев, везущий тележку-клумбу. А недавно тут появилась избушка на курьих ножках, ее сделали супруги Мария и Сергей Казак. Малые архитектурные формы на въезде в агрогородок – тоже дело их рук.



– Работая воспитателем в детском саду, у меня есть хорошая возможность дать волю творческой фантазии, – делится Мария Казак. – Очень хочется, чтобы нашим деткам было интересно. В лице супруга я нашла единомышленника. Он старается воплощать в жизнь все мои задумки, благо работать с разными материалами, будь то дерево, металл или фанера, умеет хорошо. Нам и дома в этом плане есть что показать.

Воспользовавшись случаем, мы побывали в гостях у четы Казак. На их домовладение действительно приятно смотреть: аккуратный и ухоженный дом, комфортная зона отдыха, а еще много зелени и цветов. За ними ухаживает хозяйка. Кстати, она и колодцы расписала на одной из центральных улиц агрогородка.



Далее следуем в Гусевицу. Ежегодно здесь появляются новые малые архитектурные формы. Визитной карточкой населенного пункта стал знак «Я люблю Гусевицу». В нынешнем году тут возникла новая цветочная клумба в виде военного автомобиля ГАЗ. Еще одна особенность Гусевицы – обилие декоративных цветников. Причем расположены они не только на подворьях, но и по всей территории населенного пункта.

Глядя на домовладение Елены Карпович, сразу отмечаешь неповторимый уникальный стиль. Многочисленные туи, розы и декоративные кусты, высаженные на придомовой территории, радуют глаз хозяев и прохожих. Трепетно женщина относится и к наведению порядка на ведомственной территории. Являясь заведующей филиалом сельского Дома культуры, она активно принимает участие в благоустройстве родного уголка.



О том, как важно в вопросе наведения порядка на земле наладить тесный контакт с сельчанами, рассказал председатель Гусевицкого сельского исполнительного комитета, сельского Совета депутатов Артем Гришай:

– В сельсовете проводится целенаправленная работа по обустройству территорий, подворий и наведению порядка на земле. Ведь порядок и чистота населенных пунктов – «лицо» сельсовета. Создание ухоженного облика деревень – одна из главных задач, стоящих перед органами местного самоуправления. В этом вопросе надежными помощниками являются организации и учреждения, расположенные на территории сельсовета, а также жители, с которыми мы работаем в одной связке.

Конечно, такая работа требует немалых сил и финансовых затрат в части сноса пустующих и ветхих домов, обустройства мест воинских захоронений и гражданских кладбищ. Но многое можно сделать без больших денежных вложений. Это касается обустройства цветников, клумб и установки малых архитектурных форм. В этом плане хочется отметить работу детских садов и школ Пенчина и Гусевицы.

Отдельное спасибо местным депутатам, которые никогда не остаются в стороне. Исходя из опыта работы, могу сказать, что сознательность населения растет. Если раньше приходилось применять административную практику за ту же сорную растительность, ветхие заборы или мусор у домов, то теперь наметилась положительная динамика. Люди стали основательно подходить к наведению порядка. Большое спасибо всем, кому небезразлично, как выглядит наша малая родина. Это Александр Минков, Ольга Тынькова, Людмила Гришай, Виктор Коцур, Владимир Павленков, Дмитрий Белбухов, Татьяна Васильцова, Александр Немцев, Николай Дроздов, Олег Воденков, Светлана Орлова и все, кто своим трудом и старанием создает неповторимый колорит родного края.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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