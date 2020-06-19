На вопросы во время прямой линии «Гомельскай праўды» ответила заместитель главного врача по лечебной работе областной клинической инфекционной больницы Елена БОРТНОВСКАЯ.

Елена Бортновская говорит, что резервы в области есть, но людям не стоит терять бдительность и лучше носить маски в местах массовых скоплений.

Добрый день, беспокоит Мозырь. Местные жители взволнованы ситуацией в городе. Сто тысяч населения, заболеваемость высокая. Даже в поликлинике принимают только три терапевта. Почему не просят помощи у Гомеля?

– Областная клиническая инфекционная больница держит связь с районами. С коллегами из Мозыря общаемся тесно, при необходимости переводим их пациентов в Гомель. Сказать, что ситуация в Мозыре хуже, чем в других городах, я не могу. Перебрасывать дополнительные силы к вам пока не нужно. Не сомневайтесь, если бы больнице необходима была помощь, она бы за ней обратилась.

– Но почему отказываются лечить пожилых людей? Говорят, нехватка мест и аппаратов, выгодно бороться за жизни молодых.

– Если такие факты существуют, можете обратиться в администрацию медучреждения. Уверяем, мы оказываем помощь всем, а людям в преклонном возрасте – вдвойне, эта категория требует повышенного внимания. Регулярно на планерных совещаниях каждый район докладывает главному управлению здравоохранения о количестве пациентов и средств защиты. Аппаратов ИВЛ и коечных мест в области достаточно. Резерв есть. Регион оснащен и препаратами, которые помогают людям во всем мире в борьбе с коронавирусом.

– Подскажите, что принимать, чтобы не заболеть?

– Для эффективной профилактики нужны не таблетки, а режим самоизоляции, соблюдение дистанции и мытье рук. Также полезно укреплять иммунитет: правильно питайтесь, обильно пейте воду. Питьевой режим при лечении коронавируса в легких и тяжелых формах очень важен. Мы видим, что при патологии идет нарушение свертывания крови. И чем больше человек будет пить, тем проще нам бороться с инфекцией.

Меня зовут Лариса Федоровна. По рекомендации дочери уже три месяца соблюдаю строгую самоизоляцию, не выхожу даже за порог. Сейчас СМИ сообщают, что ситуация стабилизируется. Как посоветуете поступать дальше?

– В настоящий момент, к сожалению, заболеваемость в области не пошла на устойчивый спад. Пока мы не достигнем стабильного уменьшения, советую придерживаться самоизоляции.

Меня зовут Ирина. Как не пропустить признаки СOVID-19? Мы с семьей обращались в поликлинику с симп­томами: потеря обоняния, температура 37,1–37,3. Кашля нет, было расстройство желудка, сыпь и жуткая слабость. Нас пятеро, старший ребенок находится в группе риска, астматик. При обращении в больницу сказали, что у нас ОРИ.

– Как инфекционист не могу исключить коронавирусную инфекцию, судя по симптомам которые вы называете. Подтвердить это может лабораторное исследование. Если вы – контакт первого или второго уровня, поликлиника берет мазочки или на третьи-пятые сутки делает экспресс-тест.

– Мы – не контакты, но болеет вся семья, плюс людей заразили, в общей сложности с симп­томами 15 человек из родных и близких. Сами изолировались и никуда не ходим, в магазин и аптеку – только в масках. Но супругу скоро на работу. Что нам делать, можно сдать тест платно?

– Насколько я знаю, наш онкодиспансер делал тесты платно. Но эту информацию нужно уточнять. А вот самоизоляцию лучше соблюдать минимум 21 день. За это время вирус будет подавлен.

– А считать с какого дня?

– С момента контакта. Если не знаете, когда он был, то не менее 14 дней с учетом инкубационного периода.

– По снимку у меня бронхит, анализы: СОЭ – 20, лейкоциты – 3. Мне продолжать принимать антибиотик?

– Применение антибиотиков мы сейчас пересматриваем кардинально: врачи понимают, что эти препараты не помогают против вирусов, их могут назначать только при бактериальных осложнениях. У вас лейкоциты немного ниже нормы, это говорит о вирусной инфекции – антибиотики не показаны. Мы сталкиваемся с антибиотикоассоциированной диареей: антимикробные препараты приводят к осложениям с кишечником. Поэтому увлекаться антибиотиками не стоит. Если вы и перенесли коронавирус, то в легкой форме. А в легкой форме антимикробные препараты не нужны.

– Передаю благодарность вашим врачам Марине Терешковой и Ирине Разувановой. Не раз спасали моего сына. Большое спасибо вашей больнице.

– Спасибо, я передам.

Вопросы «Гомельскай праўды»

– Областная инфекционная больница объявила тендер на покупку аппарата ИВЛ. В интернете опубликовали эту новость под заголовком «Вышли на плато?» с намеком на нехватку аппаратов. Объясните читателям, с чем связана заявка?

– Аппараты ИВЛ пригодятся любой больнице. Наше учреждение оказывает помощь людям с инфекционными патологиями. У нас есть тяжелые пациенты с ВИЧ, с вирусными циррозами, менингококковой инфекцией. Аппарат нужен для спасения жизни, когда человек находится в критическом состоянии в независимости от диагноза. Собираемся купить современный аппарат ИВЛ. Если бы не было пандемии, мы все равно его бы приобрели.

– Сейчас у вас задействованы все ИВЛ?

– В настоящий момент в реанимационном отделении на аппаратах ИВЛ нет ни одного пациента. Поэтому это плановая закупка. Есть возможность, есть спонсорские деньги, почему не улучшить оснащение больницы. Мы уже закупили аппараты ЭКГ, сейчас занимаемся кислородными точками.

– Заметил, что на улице все меньше людей носят маски. Не рано ли расслабляться?

– Расслабляться, действительно, рано. Повторюсь – устойчивого снижения мы пока не видим. Область на плато. Надежды на жару, которая избавила бы от вируса, не оправдались ни в мире, ни у нас. Наверное, жара и расслабила людей: они пошли на пляжи, в транспорте и местах массового скопления не носят средства защиты. Я понимаю, что в масках жарко, но меры принимать все еще нужно.

– Бояться ли нам второй волны?

– Вторая волна пугает все страны. С наступлением холодов и сезона традиционных респираторных инфекций медики ждут наплыва пациентов. Мы настроены на то, что с коронавирусом нам придется работать долго. Для этого система здравоохранения готовится встречать заболевание. Если и вероятен подъем, мы будем к нему готовы.

– ВОЗ недавно снова изменила отношение к маскам – советует надевать их в общественном транспорте, магазинах. Давайте еще раз объясним людям, где и когда носить?

– При близком контакте с людьми маска нужна. Особенно если у собеседника, попутчика есть кашель или другие проявления болезни. Да, действительно, в общественном транспорте, крупных магазинах, местах массового скопления людей лучше их надевать. Те же пикеты меня, как врача-инфекциониста, пугают. Мы видим некоторые скопления людей, а в масках далеко не все.

– Человек может быть носителем, сам того не подозревая, поэтому маску лучше носить всем?

– Да, сейчас к этому склоняется и Европа. Раньше ВОЗ говорила, что маска нужна только больным, теперь – что лучше ее носить каждому. Человек не знает, является ли он инфицированным. Тем более в основном молодые люди и переносят заболевание без симптомов.

– Иногда их надевают велосипедисты или бегуны. Это нормально?

– Маска не нужна, если человек один или он держится от приятеля на расстоянии полутора метров. При длительном ношении она, наоборот, будет вредить. Если вовремя не снять, маска создаст благоприятную среду для микробов, также затруднит дыхание.

– А перчатки нужны?

– Любые дезинфектанты оказывают воздействие на руки. Если пять-шесть раз в день проводить обработку, можно повредить кожу. Чтобы этого избежать, можно использовать перчатки. Я всегда говорю, их должны носить кондуктора, кассиры – все те, кто часто контактирует с теоретически загрязненным материалом. Если есть возможность, то лучше мыть руки.

– Вы говорили, что врачи пересматривают применение антибиотиков при СOVID-19. Что это значит?

– Болезнь еще называют пневмонией. Но в основном это не гнойный характер изменений в легких. Поэтому мы, врачи, сейчас уходим от больших курсов антибиотиков. Конечно, есть исключения, например, когда существует риск бактериальных осложнений.

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