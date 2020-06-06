Мы у входа в почтовое отделение «Кривск». Почта вот-вот откроется. Последние приготовления. На часах 9.00. И рабочий день начался…

Забегая вперед, скажу, что это не первый пример в моей практике, когда работники почты, не имея специального образования, где-то по воле случая попадали в эту профессию. И оставались надолго, а порой и на всю трудовую жизнь.

– Почему? – спрашиваю у своих героинь, – ведь профессия эта далеко не мед: ответственность, внимательность, продавец и банковский работник в одном лице, километры ежедневного пути в любую погоду по доставке корреспонденции.

– Просто любим свою работу, – отвечают женщины.

Сегодня почтовое отделение «Кривск» – это 650 жителей агрогородка, более 200 домовладений, обслуживание работников местного хозяйства и Уваровичского льнозавода. На почте можно выписать газеты и журналы, оплатить коммуналку, снять деньги с банковской карточки, получить или отправить посылку и многое-многое другое. В отделении работают два человека – Наталья Веренкова и Любовь Легун. Разные женские судьбы, характеры. Но женщин объединяют работоспособность, ответственность, умение работать с людьми. Это тут же подтверждают и местные жители.

Наталья Веренкова местная. Имея юридическое образование, работала в хозяйстве, в школе, но уже 14-й год трудится начальником отделения почтовой связи. Вспоминает, что в свое время одной из первых в районе пришлось осваивать компьютерное оборудование, а потом обучать новым навыкам, делиться опытом с коллегами из Бацуни, Глазовки.

Любовь Легун – уроженка Потаповки. Училась и работала в Речице. Уже почти 30 лет живет в Кривске, 10 из них разносит почту.

В эти дни хлопот добавилось. В полном разгаре подписка на газеты и журналы на второе полугодие. Местные жители, несмотря на возрастающую роль интернета, продолжают активно выписывать печатные издания: предпочитают «Советскую Белоруссию», «Гомельскую праўду». Районка ходит почти в каждый дом. А Наталья Александровна и Любовь Ивановна, в свою очередь, всегда идут навстречу людям.

Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Ирины Палубец