Лето — замечательное время для отдыха, позитивных эмоций и ярких впечатлений, но в тоже время и самый травмоопасный период для детей. Поэтому для того, чтобы уберечь своего ребенка от неприятностей, необходимо напомнить детям правила безопасного поведения на воде и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.

Очень часто при отдыхе на воде люди используют различные надувные предметы. Плавание на них опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто заканчивается трагически. Надувные камеры, матрасы очень лёгкие, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы отнести их на большие расстояния. Стоит отвлечься на несколько минут – и берег оказывается вне пределов досягаемости. Матрас может захлестнуть волной, он может выскользнуть из-под пловца и накрыть его с головой. К тому же любой надувной предмет может иметь скрытый дефект, который не всегда удаётся обнаружить своевременно: из него может выйти воздух и он потеряет плавучесть в любой момент.

В Малорите 24 июня 2019 года работник ОСВОДа достал из водоема двух перевернувшихся на надувном матрасе детей. Женщина вместе с 8-летним сыном и 10-летней племянницей отдыхала у водоема городского парка. Она придерживала надувной матрас, на котором загорали дети. В какой-то момент, не почувствовав дна, женщина отпустила его, а ветер отнес матрас в сторону. Школьники запаниковали и оказались в воде: девочка удержалась за край матраса, мальчик начал тонуть. На помощь подоспел работник ОСВОДа, который вытащил детей из воды и доставил на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.

Важно! Любые подручные надувные средства, могут выскользнуть из рук, сдуться по какой-либо причине, и человек окажется в воде. Запрещается: — использовать для плавания надувные матрасы, круги, камеры и др. надувные предметы, т.к. они не являются плавсредствами.

Особый акцент хочется сделать на безопасности подростков у водоёмов. Они порой ведут себя слишком беспечно, самоуверенно, бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. Родители должны понимать, что, сколько бы не было лет ребенку, будь он дошкольником или учащимся, он не должен находиться у воды без присмотра взрослых. И именно родители обязаны поговорить с детьми обо всем, что может произойти, предупредить об опасности и объяснить последствия:

24 июня в Лиде в больницу с травмой головы попал 12-летний мальчик. Выяснилось, что вблизи города Березовка он купался в Немане в необорудованном для этого месте. Нырнув, ударился головой о твердый предмет.

12 августа в Барановичах работники ОСВОД достали из воды трех тонувших подростков. 12-летние школьники решили поплавать на водохранилище. Ребята поплыли к тумбе, расположенной в 30 м от берега. Один из них начал тонуть, двое других пытались ему помочь. В итоге всем троим пришлось сражаться за жизнь. На нештатную ситуацию мгновенно отреагировали работники расположенного у пирса спасательного поста. Они достали подростков из воды.

Важно! Правила для родителей: — не отпускайте ребёнка на пляж одного; — не упускайте его из виду, когда он плавает (не стоит полагаться на то, что ребёнок уже большой и отлично плавает); — выбирайте оборудованный пляж, ведь там дежурят спасатели.

Еще раз акцентируем внимание на том, что самое главное, о чем должны помнить родители – дети не должны находиться у воды без присмотра. Это правило, которому все взрослые обязаны неукоснительно следовать. К сожалению, зачастую на воде тонут малолетние дети, оставленные без присмотра взрослых:

В Бресте сотрудник ОСВОДа 11 июня с разницей в час спас двух тонущих детей. Оба случая произошли на центральном пляже, на берегу р. Мухавец. В зоне для купания не умеющих плавать детей (глубина доходит до 1,2 м) тонул мальчик 6-8 лет. Спасатель ОСВОДа прыгнул в воду и помог ребенку выбраться на берег. Как раз в этот момент подбежал отец мальчика. В тот же день около вечером сотрудник ОСВОДа увидел, что начала тонуть 8-летняя девочка. Когда спасатель пришел ей на помощь, она уже скрылась под водой. Ребенка доставили на спасательную станцию, оказали первую медицинскую помощь и передали родителям.

Опасность, в особенности для маленького ребенка, представляют не только крупные водоёмы, но и декоративные пруды, и даже ёмкости с водой. Только родители, которые знают о возможных опасностях и воспринимают их всерьез, какими бы редкими и невероятными они не казались, смогут уберечь своего ребёнка от беды. Находясь с детьми у воды бдительность нельзя терять ни на минуту.

Четырехлетний мальчик утонул в Речице. Несчастный случай произошел вечером 25 июня. Отец мальчика находился в гараже, мама вместе с ребенком была в доме. Вечером мальчик вышел во двор. Женщина предположила, что он отправился к папе в гараж. Чуть позже тело ребенка без признаков жизни родители нашли в декоративном пруду, который расположен во дворе дома.

Уважаемые родители! Не упускайте из виду детей, играющих у водоёмов. Лучше всего, если ребёнок будет играть на воде вместе с взрослыми — только так можно полностью быть уверенными в его безопасности. Если вы не участвуете в играх, следите, чтобы ребёнок был в пределах вашей видимости.