Председатель райсовета Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом КСУП «Кривск».

В рамках традиционных мероприятий такого формата Наталья Никитовна подробно рассказала представителям сельскохозяйственной отрасли о том, как живет, трудится и преображается наш район, ответила на вопросы, поступившие в ходе встречи.

Буквально в течение получаса собравшиеся на мехдворе участники встречи с интересом слушали о том, как развивается в районе промышленность, малый и средний бизнес, как обстоят дела в сфере сельского хозяйства, строительства, образования, здравоохранения. Особое внимание Наталья Киселева уделила вопросам профилактики коронавируса, призвав людей соблюдать все необходимые меры по недопущению распространения болезни.

В завершении встречи председатель райсовета поблагодарила тружеников села за конструктивный диалог, пожелала всем успехов в труде и здоровья.