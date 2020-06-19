19 июня завершается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь.

Пятница – последний день сдачи подписных листов в территориальные избирательные комиссии. За месяц, начиная с 21 мая, инициативным группам претендентов нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тысяч совершеннолетних граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

Избиркомы проверяют достоверность подписей в течение десяти дней после сдачи подписных листов. Потенциальные кандидаты с 20 июня по 4 июля предоставляют в Центризбирком документы, необходимые для регистрации. Она пройдет с 5 по 14 июля, после чего начнётся период предвыборной агитации.

Корреспонденты «В» посетили пикеты, где собирали подписи в поддержку выдвижения кандидатов, и поинтересовались у пришедших туда жителей Гомеля мнением: «Что побудило вас прийти и какой вы хотите видеть нашу страну?».

Отметим, что если на площади Победы, где собирали подписи в поддержку выдвижения кандидатом действующего Главы государства, не было свободного места и выстроились очереди, то на другом пикете возле Цирка в то же время было считанное количество людей.

БЛИЦ-ОПРОС

Александр Конопацкий

Мы с представителями своего трудового коллектива пришли высказать поддержку действующему Главе государства и подписаться за его выдвижение кандидатом в Президенты. Наш крупный машиностроительный холдинг («Гомсельмаш»), где работает более 13 тысяч человек, как никто другой понимает сегодня ценность иметь достойную работу и заработную плату, а также уверенность в завтрашнем дне. Это зов сердца, а не принуждение. Люди пришли сказать своей подписью «спасибо».

Дмитрий Черняков

Я коренной житель Гомеля и мне небезразлично, как развивается ситуация в нашем городе и стране. После школы прошел путь от слесаря до директора Гомельского химического завода. Поддержка государством нашего предприятия была точечной и оказанной очень вовремя. В конце 90-х мы пережили второе рождение, что стало началом тех достижений, которые мы имеем сегодня. Трудовой коллектив это помнит. Мы имеем стабильную программу развития, хорошую заработную плату и социальный пакет. Мы понимаем, благодаря чему это достигнуто.

Юрий Кулаженко

Вместе с коллегами мы пришли сюда сегодня, чтобы чётко обозначить свою гражданскую позицию. Какой будет завтра наша страна? Свободной и процветающей. Люди должны трудиться и получать за это заслуженную заработную плату. Мы помним 90-е годы, когда зарплата преподавателей БелГУТа была 20-30 долларов, когда на улицах был бандитизм, когда университет сокращал число набора студентов. Сейчас же государство финансирует учебные, научные программы. Нам надо только спокойствие, и тогда мы сможем заработать и для себя, и для государства.

Алексей Пимонов

На протяжении двух с половиной десятилетий я поддерживал избранный руководством нашей страны курс. За это время Беларусь стала настоящим государством – сильным, самобытным, развитым. Я хочу и дальше видеть нашу республику свободной и независимой. Пусть мы по сравнению с некоторыми и небольшая страна, но нам все завидуют, даже такие крупные державы, как Китай и Соединенные Штаты Америки, и по многим вопросам даже просят совета.

Пётр Ситайло

Благодаря грамотному руководству страной наши предприятия в трудные времена не были разграблены. Сегодня мы хорошо работаем и нас знает весь мир – от Кореи до Бразилии. Люди свободно ходят по улицам, молодые люди имеют возможность создавать семьи, работать и зарабатывать. Огромное внимание уделяется спорту. Значительное количество самобытных инициатив реализуются только в нашей стране. В магазинах все есть, экономика работает, строится жильё. Поэтому сегодня именно тот момент, когда нужно проявить свою гражданскую позицию.

Татьяна Казачкова

Я – гражданка своей страны, я здесь родилась. Я была во многих странах мира, жила в Советском Союзе, поэтому есть с чем сравнить. В Гомеле мне живется абсолютно комфортно. Да и наша страна, не имея по сути никаких ресурсов, смогла постепенно стать красивой, и развиваться, не смотря ни на что. Я очень рада за наших детей и за молодежь, потому что сегодня для них открыты все дороги. Поэтэму в период нынешней политической кампании я отдаю свой голос в поддержку выдвижения нынешнего Главы го сударства.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ

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