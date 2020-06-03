В последнее время, в Республике, участились случаи возгораний в общежитиях. Пожары происходят как в жилых помещениях, так и в коридорах, фойе и общих туалетах по причине неосторожного обращения с огнем. Согласно общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 года № 7, курение в таких зданиях допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями ”Место для курения“. Зачастую граждане игнорируют вышеуказанные требования, и курят в общежитиях в запрещенных местах.

В целях предупреждения данных нарушений, работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели рейдовые мероприятия по профилактике фактов курения в общежитиях города. В результате рейда был выявлен факт курения гражданином в общежитии по ул. Школьной в запрещенном месте. Данный гражданин был привлечен к административной ответственности. К сведенью, ответственность за данное нарушение предусмотрена до 30 базовых величин.