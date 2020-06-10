Заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович назвала уважительные причины для прохождения ЦТ в резервные дни, передает корреспондент БЕЛТА.

«Есть так называемый открытый перечень причин, которые являются основанием для допуска абитуриента к сдаче ЦТ в резервные дни. Письмом Министерства образования конкретизированы эти причины. В перечень уважительных наряду с болезнью попало нахождение абитуриента на самоизоляции, — рассказала Наталья Вайтехович. — Также российские граждане, которые сдают единый государственный экзамен, либо привозят документ или сдают ЦТ в резервные дни».

При этом к сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать. Сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни — с 12 по 17 июля.

Наталья Вайтехович также напомнила, что в этом году увеличено количество резервных дней для проведения ЦТ с одного до трех. Увеличено также количество пунктов проведения тестирования в резервные дни. «Если ранее это был лишь Белорусский государственный университет, то в этом году ЦТ в резервные дни будет проходить также на базе наших вузов — координаторов в каждом областном центре», — добавила она.

Срок выдачи пропусков на ЦТ абитуриентам, которые не могут получить их по уважительной причине, продлен по 25 июня. Вместо абитуриента пропуск может получить его представитель при наличии документа, подтверждающего уважительную причину, по которой сам абитуриент не может забрать пропуск. При этом нотариально заверенная доверенность не нужна.

Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому — 26 и 27 июня, по обществоведению — 29-го, по математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам утверждены 19 и 21 июля. Для обществоведения, математики, биологии, иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского, китайского), химии, физики, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) резервными днями будут 19 и 23 июля.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.