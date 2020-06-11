Российский голкипер Евгений Помазан подписал контракт с ФК «Динамо-Минск», сообщает корреспондент БЕЛТА.

31-летний новобранец динамовского клуба — воспитанник академии краснодарской «Кубани». За годы профессиональной карьеры Евгений Помазан выступал также в московском ЦСКА, «Урале» из Екатеринбурга, «Анжи» из Махачкалы, «Спартаке» из Нальчика. В составе ЦСКА в сезоне 2008/2009 Помазан стал обладателем Кубка России.

С 2017 года играл в составе калининградской «Балтики» из второго по рангу дивизиона российского чемпионата, за которую провел 73 матча.

В 2006-м году в составе российской сборной стал чемпионом Европы среди юношей (U-17). По итогам турнира Евгений Помазан был признан лучшим его игроком.

В составе минского «Динамо» российский вратарь будет выступать под 32-м номером.

После 12 туров чемпионата Беларуси минское «Динамо» занимает восьмое место, набрав 16 очков. Свой следующий матч динамовцы проведут 13 июня на своей арене против мозырской «Славии», которая находится на десятой позиции в турнирной таблице, имея 15 зачетных баллов.

Белта