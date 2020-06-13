В последние годы на рынках наблюдается рост спроса на льноволокно и льняные ткани. И это не случайно, ведь преимущества «северного шелка» очевидны. Но покупая изделия из льна, мы порой не догадываемся, что за их созданием стоит труд многих людей.

Свой вклад в развитие льняной отрасли вносят работники филиала «Уваровичский льнозавод» ОАО «Гомельлен». Среди них Елена и Михаил Чуенковы, которые трудятся на предприятии в общей сложности больше сорока лет.

Ровно двадцать лет назад Елена Чуенкова пришла на льнозавод простой рабочей. Долгое время была мастером смены, а сейчас трудится контрольным мастером. В ее обязанности входит осуществление контроля за качеством льноволокна, заготовкой сырья, производительностью смен и отгрузкой готовой продукции. Ведь от того, насколько качественную продукцию отправят по госзаказу, в целом можно судить о работе всего коллектива.

– Почти все мои родственники по материнской линии работали здесь, – делится Елена Ивановна. – Бабушка была рабочей, мама – мастером смены, тетя – контрольным мастером, а дядя – трактористом. Мамы не стало, когда я была еще ребенком, поэтому меня воспитывала бабушка. После школы я пошла по строительной стезе. Училась в Минске, там и начинала свой трудовой путь. Около полутора лет жили и работали с супругом в Украине, но на чужом месте не прижились, вернулись на малую родину. И когда встал вопрос, куда идти работать, выбор для нас был очевиден. Конечно, кто хоть раз бывал на льнозаводе, тот знает, что труд здесь нелегкий. Приходится работать на оборудовании, на котором трудились еще наши родители. Надо привыкнуть и к постоянному шуму, пыли, тяжелым физическим нагрузкам. Но те, кто остается, становятся настоящими профессионалами в своем деле.

Михаил Александрович, как и Елена Ивановна, уже более двадцати лет отдал работе на льнозаводе. Опытный механизатор, за плечами у которого не одна льнозаготовительная кампания, как никто знает, что основа будущего урожая льна, начинается с осенней обработки почвы. Весной он проводит предпосевную обработку земли и занимается непосредственно посевом, а летом в центре внимания борьба с сорняками и вредителями. Конечно же, самое ответственное время для механизаторов наступает осенью, когда приходит пора убирать лен. Вот здесь нужно максимально сконцентрироваться, чтобы успеть все сделать своевременно, ведь от этого в дальнейшем будет зависеть качество льноволокна. Конечно, нагрузка и ответственность на механизаторов ложится немалая, ведь нужно не только владеть техникой, но и полноценно освоить все тонкости льноводства, а это удается не каждому. И только те, кто отработал не один десяток лет, могут профессионально управляться с этой капризной культурой. Михаил Чуенков в их числе.

А вот двое старших сыновей Чуенковых не пошли по стопам родителей. Но, может быть, самый младший, Антон, станет продолжателем их трудовой династии. Время покажет.

О том, как работает льнозавод в нынешнем году и какие первоочередные задачи стоят перед трудовым коллективом, «Авангарду» рассказала главный экономист предприятия Лидия Васютина:

– Ежегодно перед нашей отраслью стоит задача вырастить высокий, здоровый лен и получить больше длинного волокна. В нынешнем году планируем произвести 1140 тонн льноволокна, что на 20 тонн больше, чем в минувшем. Площади под посевы льнотресты составили 1200 гектаров. В планах повысить качество продукции за счет технологии возделывания и оптимальных условий выращивания культуры. Также намерены увеличить и качество длинного льноволокна. Если в прошлом году его средний номер составлял 10,23, то в нынешнем за счет технологий производства планируем увеличить его до 10,40. Длинное волокно отправляем на Оршанский льнокомбинат. Программу госзаказа мы успешно выполняем. Так, за пять месяцев этого года по госзаказу на льнокомбинат отправлено 72 тонны 480 килограммов высококачественного льноволокна.

Льнозавод работает в трехсменном режиме. Сейчас на предприятии трудятся 110 человек, которые в бесперебойном режиме обеспечивают весь технологический процесс. Не последнее место уделяем и материально-техническому оснащению. Например, в минувшем году мы прибрели 4 современных трактора «Беларус-82» для возделывания стратегической культуры. Производство, конечно, нуждается в модернизации, тем не менее наш главный и надежный потенциал – это квалифицированные рабочие кадры. И они у нас имеются.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора