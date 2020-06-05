Вечером 5 июня можно будет увидеть полутеневое затмение Луны. Максимальная фаза затмения произойдет в 22.25.

Затмение начнется около девяти часов вечера и продлится до полуночи. «В полутень погрузится южный край диска Луны. Продолжительность затмения составит 3 часа 18 минут», — сообщили в сообщили в пресс-службе Московского планетария.

В полутень погрузится лишь половина Луны. При благоприятной погоде в оптические приборы можно будет наблюдать небольшое потемнение нижнего (южного) края лунного диска, отметили в планетарии.

При этом заметить нынешнее потемнение диска Луны невооруженным глазом будет невозможно — только с помощью аппаратуры. «Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и «полутень», в которую и Луна будет заходить четыре раза в течение 2020 года. Такие лунные затмения называются полутеневыми», — пояснили в планетарии. Первое из четырех полутеневых лунных затмений 2020 года произошло 10 января.

Сегодняшнее полутеневое лунное затмение будет наблюдаться на большей части территории Европы и Азии, в Австралии, Африке, в юго-восточной и восточной части Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанах, в Антарктиде.

Еще два полутеневых затмения Луны состоятся 5 июля и 30 ноября.

sb.by