Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи. «Авангард» обратился к людям с богатым жизненным опытом и узнал, что они хотят посоветовать молодому поколению.

Владимир Лахмаков, заместитель директора Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:

– Стремитесь стать лучшими в той области, которую выбрали для себя. Берите пример с опытных, образованных людей.

Светлана Василенко, пенсионерка, в прошлом педагогический работник:

– Есть выражение: «У богатых дома большая библиотека, у бедных – большой телевизор». Занимайтесь самообразованием, познавайте новое, развивайтесь!

Борис Адашкевич, пенсионер, ветеран педагогического труда, поэт:

– Ставьте перед собой цели и добивайтесь их! И, конечно, следите за своим здоровьем, занимайтесь спортом.

Анатолий Вербицкий, бывший директор, а ныне преподаватель Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:

– Молодежь – двигатель прогресса. Будьте смелыми, делайте новые открытия, решайте проблемы, имейте свою точку зрения.

Зоя Кравченко, пенсионерка, до недавнего времени возглавляла профсоюзную организацию работников АПК:

– Думайте о своем будущем, заботьтесь о нашем районе, стране. Будьте оптимистами!

Людмила Овчинникова, пенсионерка, работала учителем математики:

– Ищите себя, свое дело, обучайтесь, делитесь с людьми радостью и позитивом. Знайте, жизнь – это прекрасно!

Фёдор Свердликов, директор ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»:

Жизнь – это череда побед и поражений. Не бойтесь трудностей и смело шагайте вперед!

Юрий ЕЖОВ

Фото Аллы Якушевич