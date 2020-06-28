Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи. «Авангард» обратился к людям с богатым жизненным опытом и узнал, что они хотят посоветовать молодому поколению.
Владимир Лахмаков, заместитель директора Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:
– Стремитесь стать лучшими в той области, которую выбрали для себя. Берите пример с опытных, образованных людей.
Светлана Василенко, пенсионерка, в прошлом педагогический работник:
– Есть выражение: «У богатых дома большая библиотека, у бедных – большой телевизор». Занимайтесь самообразованием, познавайте новое, развивайтесь!
Борис Адашкевич, пенсионер, ветеран педагогического труда, поэт:
– Ставьте перед собой цели и добивайтесь их! И, конечно, следите за своим здоровьем, занимайтесь спортом.
Анатолий Вербицкий, бывший директор, а ныне преподаватель Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:
– Молодежь – двигатель прогресса. Будьте смелыми, делайте новые открытия, решайте проблемы, имейте свою точку зрения.
Зоя Кравченко, пенсионерка, до недавнего времени возглавляла профсоюзную организацию работников АПК:
– Думайте о своем будущем, заботьтесь о нашем районе, стране. Будьте оптимистами!
Людмила Овчинникова, пенсионерка, работала учителем математики:
– Ищите себя, свое дело, обучайтесь, делитесь с людьми радостью и позитивом. Знайте, жизнь – это прекрасно!
Фёдор Свердликов, директор ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»:
Жизнь – это череда побед и поражений. Не бойтесь трудностей и смело шагайте вперед!
Юрий ЕЖОВ
Фото Аллы Якушевич