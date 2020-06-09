В рамках совместного профилактического рейда сотрудники РОЧС и ОСВД посетили водоемы и напомнили отдыхающим о правилах поведения у воды.

Как показывает практика, с приходом долгожданного лета и началом купального сезона все больше и взрослых, и детей устремляются к водоемам. К сожалению, не все соблюдают правила поведения на воде, порой забывая о важных мерах безопасности. В области уже зафиксированы печальные случаи гибели на воде.

А чтобы напомнить отдыхающим о мерах безопасности, сотрудники РОЧС ми ОСВОД вместе с «Авангардом» отправились в рейд по водоемам района. Акцент был сделан на недопущении купания в неустановленных местах. Взрослых призвали позаботиться о безопасности детей в летний период, были розданы памятки и информационные буклеты на соответствующую тематику.

Как показал рейд, наши граждане о безопасности знают не понаслышке и стараются следовать простым правилам, позволяющим сохранить здоровье и жизнь.

Напоминаем: выбирайте для купания только безопасные или специально отведенные для этого места. Проверьте берег и воду, там не должно быть стекла или другого опасного мусора. Дно водоёма должно быть чистым и неглубоким, без коряг и ила. Не купайтесь сразу после еды и не заходите в воду разгоряченными, так как перепад температур опасен. Не прыгайте с обрывов или мостов, а тем более, если не известна глубина. Плавайте вдоль берега или по направлению к нему. Избегайте переохлаждения и переутомления в воде, потому что это может привести к судорогам и потере сознания. При судорогах не теряйтесь, просто измените способ плавания (желательно плыть на спине). Попав в сильное течение, не плывите против него, а используйте его, чтобы приблизиться к берегу. Если вы с детьми, следите за ними, даже когда они играют на берегу. Объясните детям, что не стоит баловаться в воде. Сами тоже не балуйтесь, потому что ребенок все повторяет за взрослыми.

Обратите внимание на использование надувных матрасов и камер. Бытует ошибочное мнение, что надувные матрасы, круги и прочие предметы для купания – надежное средство защиты. Но это не так. Изделие легко повредить, и оно может сдуться в самый неподходящий момент. К тому же соскользнуть с плавательного средства в воду очень легко, что чревато печальными последствиями в случае, если ребенок не умеет плавать. Не допускайте шалостей в воде и не подавайте ложных сигналов бедствия. Полностью откажитесь от употребления алкоголя перед купанием. Большинство утонувших перед последним заплывом, как свидетельствует статистика, были в состоянии алкогольного опьянения.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора и РОЧС