Сотрудники Буда-Кошелёвского районного подразделения МЧС и государственной автоинспекции отдела внутренних дел Буда-Кошелёвского райисполкома провели совместную акцию «Уступи дорогу спецтранспорту».

Горожане наблюдали мчащийся пожарный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией под сопровождением машины Госавтоинспекции. Дорожные инспекторы проверили, как водители уступают дорогу спецтранспорту. Когда пожарный автомобиль спешит на вызов, каждая секунда на счету, однако не все участники дорожного движения это понимают. Водители, не уступающие дорогу спецтранспорту, должны задуматься, что каждый из них может оказаться на месте человека, которому нужна помощь. Проведение таких мероприятий — эффективная профилактическая мера. Прежде всего для того, чтобы каждый водитель и пешеход четко знали о том, что дорога требует постоянной внимательности, а преимущество в движении в нашем случае имеет пожарная машина.

А чтобы водители вместе с правилами дорожного движения не забывали и правила безопасности, спасатели вручали им буклеты на противопожарную тематику.