Территориальные комитеты союза молодежи Гомельской области подписали договоры со 125 предприятиями на трудоустройство студотрядов. Для студентов и учащихся предусмотрено более 1,6 тыс. рабочих мест, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Как уточнили в областной молодежной организации, эта работа продолжается. Любой желающий может записаться в отряд не выходя из дома. Отсканировав QR-код в группе «Студенческие отряды Гомельщины» в социальной сети «ВКонтакте», можно заполнить анкету на трудоустройство в онлайн-режиме. Это — ноу-хау нынешнего года.

Продолжают в обкоме и удачный эксперимент 2019-го. Речь о студенческом сервисном отряде. Крепкие, физически сильные ребята, прошедшие спецподготовку, задействованы в качестве матросов-спасателей. Чуть более месяца назад на вахту на водоемах областного центра заступили 15 студентов Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. «В обязанности бойцов входит информирование населения о правилах поведения на водоеме, спасение людей. В прошлом году им удалось сохранить несколько жизней. В этом году обстановка спокойная — бойцы студотряда не проводили спасательные мероприятия, только профилактические. Это не может не радовать, ведь под их бдительным присмотром люди соблюдают правила безопасности поведения на воде», — рассказали в областном комитете.

До конца июня намеченный план работы хотят завершить бойцы отряда «Строители» имени Героя Советского Союза М.В. Борисова. Ребята с мая трудятся в Мозырском районе на предприятии «Полесьепромстрой». Студенческая команда выполняет отделочные, электромонтажные и штукатурные работы. В ее составе — 18 учащихся Мозырского государственного политехнического колледжа. «Бойцы занимаются устройством основания для бетонирования полов одного из цехов», — уточнили в обкоме. По словам комиссара стройотряда Максима Скрита, это отличная возможность закрепить теорию на практике.

Учащиеся Гомельского государственного профессионального лицея речного флота в эти дни помогают благоустраивать территорию одной из жемчужин региона — дворцово-паркового ансамбля в Гомеле. Экологический отряд приступил к работе в первый день лета и уверенно набирает обороты. «Администрация Гомельского дворцово-паркового ансамбля — постоянный и надежный социальный партнер по трудоустройству молодежи. Между горкомом БРСМ и государственным историко-культурным учреждением ежегодно подписываются договоры на организацию занятости студотрядов», — отметили в БРСМ региона.

Работа студотрядов в этом году организована под девизом #Працуем_раЗАм.

Как напомнили в Гомельской областной организации БРСМ, в 2019 году были трудоустроены более 5,7 тыс. человек, из них более 2,8 тыс. в составе 247 студотрядов различного профиля — строительного, сервисного, сельскохозяйственного, экологического, производственного, педагогического. В 2020-м планируется увеличить эти показатели.

Белта