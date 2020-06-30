Белорусский Красный Крест для борьбы с распространением COVID-19 привлек все возможные ресурсы и наладил механизм быстрого реагирования. Благодаря поддержке неравнодушных белорусов, бизнес-сообщества, а также международных партнеров удалось собрать Br2,41 млн, сообщили БЕЛТА в БОКК.

«Сотрудники и волонтеры организации сосредоточились на четырех наиболее важных направлениях работы. Это доставка на дом предметов первой необходимости, помощь медицинским и социальным работникам, а также работникам изоляторов временного содержания, поддержание устойчивой работы медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога», психосоциальная поддержка на инфолинии «Добрый телефон», — рассказали в Белорусском Красном Кресте.

Собранные средства направлялись прежде всего на поддержку и обеспечение безопасности медицинского персонала больниц и поликлиник по всей Беларуси, а также социальных работников, ухаживающих за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью как на дому, так и в домах-интернатах. Кроме того, важно было поддержать 147 медицинских сестер и 17 младших сестер милосердия службы «Дапамога», которые оказывают помощь на дому около 1,5 тыс. подопечных. Кто-то из них живет с серьезными хроническими заболеваниями, кто-то и вовсе не может самостоятельно передвигаться. Чтобы продолжать навещать их, не подвергая риску ни себя, ни подопечных, медсестрам нужны маски, перчатки, антисептики.

«Забота о пожилых всегда была приоритетом организации. Сейчас эти люди находятся в зоне особого риска, и им лучше лишний раз не выходить из дома. Именно для них Белорусский Красный Крест организовал систему доставки предметов первой необходимости. Со временем такая возможность стала доступна и для тех, кто оказался в вынужденной самоизоляции, — контактов первого и второго уровней», — пояснили в организации.

Человек, которому нужна помощь, обращается в поликлинику по месту жительства, если нужно доставить рецепт на лекарство, или в территориальный центр социального обслуживания, если нужны продукты питания и другие важные вещи. Все эти запросы стекаются к региональным координаторам Белорусского Красного Креста, которые распределяет их между волонтерами COVID-19. Их в Белорусском Красном Кресте сегодня 1 812 человек. Они выполнили по всей стране уже более 30,3 тыс. заявок по доставке и помогли 25 тыс. человек.

Некоторым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции, в таких условиях может стать одиноко и даже тревожно. Для них в Белорусском Красном Кресте появился «Добрый телефон», позвонив на который (по номеру 201 для мобильного телефона и 122 — для городского), можно получить психосоциальную и информационную поддержку. Ее оказывают 24 волонтера, которые прошли специальную подготовку. С начала работы «Доброго телефона» услугой воспользовались 1012 человек.

Белта