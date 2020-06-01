Гордость любого коллектива – трудолюбивые и ответственные работники, которых ставят в пример и на кого равняются. Есть такие и на МТФ «Октябрь» СУП «Андреевка». Среди них Сергей Старченко – животновод по уходу за молодняком КРС до 3-х месяцев.

Так уж сложилось, что с данной категорией животных работают в основном женщины. Поэтому познакомиться с мужчиной, ухаживающим за новорожденными телятами, для меня, признаюсь, было неожиданностью. Сергей Старченко работает животноводом уже 4 года и за это время зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. А ведь когда-то он и представить себе не мог, что судьба сделает крутой поворот, и работу каменщика он сменит на животновода.

– Мне кажется, что именно в этой профессии я нашел себя, – делится Сергей Леонидович. – Я сельский житель, поэтому любая работа для меня не чужда. В свое время отучился на тракториста, работал слесарем по ремонту техники, а потом семь лет в строительной сфере. Но так случилось, что пришлось вернуться в сельское хозяйство.

По признанию животновода, на нем лежит большая ответственность, ведь для маленьких телят он, по сути, вторая «мама». От его профессиональных действий напрямую зависит сохранность здоровья и жизнь будущего молочного поголовья. Поэтому поставить на ноги и вырастить малышей – задача номер один. И с ней он отлично справляется: сохранность поголовья у него стопроцентная, да и среднесуточные привесы радуют.

Как удается достигать таких хороших результатов? Как отвечает мужчина, за каждым теленком он ухаживает, как за ребенком. А малышей нужно не только своевременно накормить и напоить, но и внимательно следить за их здоровьем, создав максимально комфортные условия для их жизни. Тогда и привесы не заставят себя ждать.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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