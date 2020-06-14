Первый модуль технопарка «Коралл» открыли в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Научно-технологический парк «Коралл» даст дополнительный импульс экономическому развитию и инновационной активности в регионе. Это посодействует увеличению доходов местного бюджета, усилит инвестпривлекательность Гомельской области, сформирует дополнительные благоприятные условия для инновационной деятельности.

Проект «Реконструкция комплекса капитальных строений для создания и развития научно-технологического парка РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям» реализуется на территории свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». Он включен в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и финансируется преимущественно из инновационного фонда Гомельской области, а также республиканского централизованного инновационного фонда и фонда развития СЭЗ «Гомель-Ратон».

Инвестпроект предусматривает реконструкцию производственных помещений и административно-бытовых корпусов, входивших в состав завода «Коралл». Постепенно полностью изменяется функционал и архитектурно-планировочное решение зданий.