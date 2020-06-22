С 22 по 24 июня на территории района проводится профилактическая акция «Уступи дорогу специальному транспорту».

ГАИ настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства оперативного назначения. К спецтранспорту относятся автомобили МЧС, скорой медицинской помощи, милиции. Нарушители несут административную ответственность по ст. 18.14. ч. 9 в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома