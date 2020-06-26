В странах Евразийского экономического союза сегодня завершилось действие переходного периода по вступлению в силу изменений в технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», которые касаются маркировки пищевых товаров, полученных с применением генно-модифицированных организмов, знаком «ГМО», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Начиная с 26 июня 2020 года маркировка пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, обязательно должна иметь рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза («ЕАС») одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки «ГМО», — подчеркнули в ЕЭК.

Если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-модифицированные организмы, то их содержание в ней, не превышающее 0,9%, считается случайной или технически неустранимой примесью. «Такие товары не относятся к содержащим ГМО, и при их маркировке не требуется наносить соответствующие сведения», — пояснили в пресс-службе.

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