Воздух над Южным океаном оказался самым чистым на Земле, что подтверждают анализы исследовательской международной группы, статья об этом была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Ученые проанализировали аэрозольные образцы и установили, что в воздухе Южного океана очень низкая степень загрязнения. Исследователи пришли к выводу, что Южный океан и Антарктида не подвергаются влиянию человека, в отличие от атмосферы на остальной планете.

По словам ученого Томаса Хилла, Антарктида, по всей видимости, защищена от микроорганизмов и природных отложений, которые ветер может принести с других континентов. Также он уверен, что Южный океан можно считать самым чистым и не тронутым людьми местом на планете Земля.

