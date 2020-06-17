Финал республиканского фестиваля — конкурса моды и фото «Мельница моды — 2020» пройдет 30 июня в Минске. В этот день состоятся конкурсный показ белорусских коллекций финалистов фестиваля-конкурса и церемония награждения, а также выставка работ финалистов в номинации «Фото», сообщили БЕЛТА в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи (НЦХТДМ).

В финале будет представлено 45 коллекций молодых белорусских дизайнеров из всех регионов Беларуси. «За право называться лучшими будут бороться 54 дизайнера и 11 фотографов», — отметили в центре. Победителей и призеров наградят дипломами и символами фестиваля-конкурса, подарками от партнеров-компаний.

Планируется прямая трансляция финала на Voka.tv. «Не только профессионалы из fashion-индустрии и ценители моды в Беларуси, но и зарубежные партнеры «Мельницы моды» из России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Китая, Италии, Швеции, Дании, Германии, Франции, Сербии и других стран смогут увидеть конкурсные коллекции белорусских дизайнеров и выбрать их для участия в fashion-проектах в своих странах», — отметили в НЦХТДМ.

Участие в фестивале принимают дизайнеры, модели, фотографы, стилисты, парикмахеры, визажисты. Конкурс предусматривает номинации «Школа моды», «Мастер моды», «Фото», «Модель-дебют фестиваля-конкурса», «Топ-модель фестиваля-конкурса», «Мисс-модель Беларуси», «Мистер-модель Беларуси».

Организаторами «Мельницы моды» выступают Министерство образования и НЦХТДМ. Среди целей конкурса — повышение профессионализма молодежи в области моды, дизайна, фотографии, сохранение национальных традиций и расширение международных связей.

Белта