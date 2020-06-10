Сегодня для выпускников торжественный и трогательный день. Они прощаются со школой. Несмотря на то что в этом году праздник проходит в особом формате, учитывая рекомендации медиков, значимость этого долгожданного события ничуть не меньше.

Старт торжественным мероприятиям был дан в Потаповском детском саду-средней школе. Выпускников 11 и 9 классов на свежем воздухе поздравили заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, председатель сельисполкома Игорь Киселев и первый секрета РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова, пожелав ребятам доброго пути. Особый повод для гордости у золотой медалистки Анны Шигалевой, которую отметили за успехи в учебе и активное участие в проектах и программах ОО «БРСМ».

Этот жаркий июньский день стал незабываемым и для учащихся Уваровичской средней школы. Аттестаты получили 7 одиннадцатиклассников, среди которых серебряная медалистка Мария Козлова.

Впереди у выпускников еще один важный этап – централизованное тестирование, которое начнется 25 июня. Пожелаем мальчишкам и девчонкам удачи.