ФОТОРЕПОРТАЖ С ПОЛЕЙ

Аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» завершают все агротехнические работы с кукурузой — осталось только вырастить и собрать урожай.

-Под царицу полей на предприятии отведено почти 7 тысяч гектаров. Буквально еще день и будут завершены работы по защите кукурузы от сорняков, а потом перейдем на рапс, озимую пшеницу. Порядка трех недель работали на кукурузе согласно всем агротехническим нормам и технологическим срокам: посадили, прохимичили, подкормили удобрением КАС и работаем с защитой. Качественные удобрения позволяют удерживать рост сорняков в течение трех месяцев, -отметил начальник сельскохозяйственного участка №1 Вячеслав Иванов. За работой – опытный механизатор Игорь Воробьев.