ФОТОРЕПОРТАЖ: Тихо! Идет экзамен.

Корреспондент «Авангарда» побывал в гимназии райцентра и своими глазами увидел, как организованы выпускные экзамены в условиях пандемии. Как говорится, фото вместо тысячи слов. Смотрите сами.

Выпускные экзамены в гимназии решили проводить в фойе: площадь позволяет рассадить ребят с соблюдением социальной дистанции.

Члены экзаменационной комиссии и ребята в масках.

Директор школы Елена Сытенкова демонстрирует стол, на котором разложены антисептики, перчатки и маски. На случай, если кто-то из экзаменующихся не имеет своих.

Дозаторы с антисептиком, градусники и маски есть и на входе в школу. На входе нас встречает дежурный вахтер. Второго дежурного встречаем на лестничной площадке.