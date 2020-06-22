Учреждения и частные торговые предприятия города подключились к вертикальному озеленению города.

На неделе вазоны с цветами украсили улицу 50 лет Октября райцентра. Как пояснила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Галина Игнатенко, на предложение внести свой вклад в благоустройство нашего города откликнулись предприятия государственной и частной формы собственности. Среди них — ИП Синникова Оксана Гимеловна, ИП Аксенов Игорь Антано, ИП Никитин Владимир Владимирович, ООО «Самтор», частные предприятия «АТАРТ-Плюс», «Влатона», ЧТУП «ТоргВеста», а также коллектив редакции газеты «Авангард».

Живым фасадом теперь встречает и здание ГУО «Начальная школа г. Буда-Кошелево»: вазоны с цветами красуются на всех трех этажах.

Хочется верить, что хорошее начало станет доброй традицией.

А вот так теперь выглядит фасад начальной школы райцентра.