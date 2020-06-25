Централизованное тестирование по белорусскому языку сегодня планируют пройти 18,6 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Белорусский язык — первое испытание в списке предметов ЦТ, которые предложено сдать абитуриентам для поступления в вузы Беларуси. Тестирование пройдет на базе 41 учреждения образования. Испытание стартует по всей стране одновременно — в 11.00.

«Абитуриенты должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), пропуск, гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета. Госкомиссия рекомендует иметь две ручки — на случай, если вдруг одна из них подведет. Запрещено проносить средства приема, хранения и передачи информации, то есть мобильный телефон и другие гаджеты. Абитуриентам напомнят перед входом в аудиторию, чтобы они сдали телефон. Нарушители будут удалены», — рассказал Юрий Миксюк.

Рекомендуют своевременного прибывать к пунктам централизованного тестирования — не позднее чем за полчаса до начала испытания. В пунктах проведения ЦТ есть средства для дезинфекции рук, рассаживать в аудиториях будут с соблюдением требований социального дистанцирования. В пункте централизованного тестирования разрешается использовать маски. При этом на этапе идентификации личности маску потребуется снять. При наличии признаков недомогания рекомендуется своевременно обращаться к медицинским работникам. В случае плохого самочувствия, подтвержденного документально, абитуриент может пройти централизованное тестирование в резервные дни.

26 и 27 июня абитуриентов ожидает испытание по русскому языку, ЦТ по обществоведению состоится 29 июня, математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — с 12 по 17 июля. Централизованное тестирование в резервные дни будет проводиться: 19 и 21 июля — белорусский и русский языки, 19 и 23 июля — обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). При этом абитуриентам, которые во время регистрации на централизованное тестирование получили пропуска до утверждения нового графика его проведения, обменивать их не понадобится.

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