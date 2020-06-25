Наступили такие долгожданные школьниками и родителями летние каникулы. Вот только в сложившейся эпидситуации поневоле задаешься вопросом: чем занять детей, ведь впереди три месяца?

Хорошо тем, у кого частный дом или, на худой конец, дача в деревне. Прикупил бассейн – и пусть отмокают при хорошей погоде. А тем, у кого такой возможности нет, приходится детишек развлекать самостоятельно. Вот несколько идей из личного опыта.

Понятное дело, полезнее всего чтение книг. Но это только мое мнение. Сын его почему-то совершенно не разделяет. Под любыми предлогами старается откреститься от этого «приятного» занятия. Даже уборкой готов заниматься, лишь бы книгу в руки не брать. А дочурка-трехлетка еще и читать-то не умеет, но мамино чтение слушает внимательно. Правда, всего минут пять.

А еще можно снимать и озвучивать мультфильмы. Сын с удовольствием снимает малышку, все довольны и заняты как минимум несколько часов.

Любим мы лепить из «липаки» (воздушного пластилина). Это наш с детьми любимый вид пластилина. Мой – потому что он не липнет к коврам и не пачкает поверхности, а дети его любят за мягкость, податливость, яркие цвета и высыхаемость фигурок. Еще с удовольствием лепим из соленого теста. Его легко можно сделать самим, благо рецептов в интернете полно.

Готовить вкусняшки – это вообще рецепт от всех бед. И детям хорошо, и придумывать ничего особо не нужно. Открываем кулинарную книгу и вперед! Печенье, кексы, пироги, пицца, пельмешки, паста, салаты и множество других блюд можно приготовить вместе.

Дети без ума от слаймов. Мы делаем их из буры (тетрабората натрия) и клея ПВА. Добавляем пищевые красители. Слаймы называют неньютоновской жидкостью. Это такое вещество, которое может быть и твердым, и жидким. Ее состояние зависит от того, с какой скоростью мы над ней экспериментируем. Если быстро мнешь, кидаешь, стучишь, то она ведет себя как твердое тело. Остановишься – она тут же растечется в лужицу. Залипательно, одним словом.

А можно провести дегустацию с закрытыми глазами. Это одно из наших любимых развлечений. Классное задание, которое развивает внимательность к своим ощущениям. И вообще, это просто весело.

Попробуйте заливать гипсовые фигурки, а потом их раскрашивать. Можно купить как готовые наборы и готовые фигурки для раскрашивания, так и гипс для авторских проектов. Очень здорово заливать гипс в перчатку, например, или в формы для выпечки.

А еще можно создавать карту желаний, списки дел, покупок, мультфильмов и фильмов, которые хочется посмотреть и т.д. И родителям хорошая подсказка, что подарить детишкам на праздники.

Чуть не забыла прятки – любимейшую мою игру. Дочке заходит на ура. Прячется она обычно в шкафу, искать ее можно долго-предолго, пока ей там самой сидеть не надоест. А мама в это время преспокойно занимается своими делами, не забывая время от времени выкрикивать: «А где же моя девочка спряталась? Куда же она подевалась?»

Ну и домашняя коллекция настолок – это настоящее спасение! «Друг-утюг», «Морской бой», «UNO», лото, шашки, шахматы – их сейчас превеликое множество.

Здорово привлекать детишек к занятиям спортом. Приседать, например, с дочкой на руках очень эффективно, особенно когда в зал пойти не получается. А в планочке постоять с малышкой на спине?! Отличная утяжелялка. Да и старший уже с удовольствием присоединяется: очень уж ему охота кубики заиметь.

В общем, перечислять могу еще долго. Тут главное желание, а блестящие от радости глазенки детишек станут лучшей наградой.

Ирина ШУТОВА