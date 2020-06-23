В Гомеле за два дня задержали четверых продавцов насвая, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Возле Центрального рынка 19 июня задержали 46-летнего гомельчанина, который реализовал 20 г насвая. За незаконные действия с некурительными табачными изделиями мужчине присудили 15 суток административного ареста. Сейчас он отбывает наказание в изоляторе временного содержания.

На следующий день рано утром рейдовая группа задержала возле рынка еще двоих продавцов насвая. У 27-летнего гомельчанина и 28-летнего жителя агрогородка Урицкое обнаружили в общей сложности 760 г жевательного табака.

Спустя полчаса на улице Карповича у 43-летнего жителя Гомеля изъяли 640 г некурительного табачного изделия.

На этих троих продавцов составили административные протоколы по ч.2 ст.16.10 КоАП. Самому старшему из задержанных дали штраф в размере 10 базовых величин (1 БВ — Br27), 27-летнему — пять суток административного ареста. Рассмотрение протокола, составленного на жителя агрогородка Урицкое, перенесли на несколько дней: мужчина решил воспользоваться услугами защитника.