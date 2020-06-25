Число коррупционных преступлений за январь-май в Беларуси снизилось, сообщил сегодня на брифинге заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году отмечается улучшение криминогенной ситуации в сфере борьбы с коррупцией. Число учтенных за первые пять месяцев коррупционных преступлений снизилось с 854 до 837, отметил Алексей Стук.

Органы прокуратуры в первом квартале провели более 220 проверок исполнения антикоррупционного законодательства. Для устранения нарушений внесено почти 700 актов прокурорского надзора, возбуждено 19 уголовных дел, выявлено свыше 700 нарушений в этой сфере.

Активизированы усилия по взысканию с виновных имущества, полученного в нарушение требований законодательства о борьбе с коррупцией. Только в этом году по требованию Генпрокуратуры в республиканский бюджет перечислено более $375 тыс., 70 тыс. евро, Br34 тыс.

После анализа факторов, снижающих эффективность профилактики коррупции в государственном секторе, Генеральная прокуратура направила в Совет Министров и исполкомы областного уровня предложения по активизации деятельности, а также методические рекомендации по организации антикоррупционной работы в госорганах и организациях.

В целом количество зарегистрированных в стране преступлений по итогам пяти месяцев этого года сократилось на 13,4% (с 36 857 до 31 903). Снижение произошло за счет уменьшения числа всех категорий преступлений, при этом тяжких — почти на 41%, особо тяжких — на 26,4%.

Значительное внимание прокуроры уделяют профилактике правонарушений, в том числе рецидивной преступности. Тем, кто освободился из мест лишения свободы, оказывается содействие в трудовой и социальной реабилитации. Принятые меры дали положительный эффект: в 2019 году лица с судимостью совершили на 5,2% меньше преступлений, чем в 2018 году.

Белта