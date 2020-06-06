Новое исследование, проведенное учеными из Гетеборгского университета в Швеции, установило, как фильтрованный и нефильтрованный кофе связан с риском сердечных приступов и преждевременной смерти, сообщает msn.com. Исследователи заинтересовались этим вопросом после того, как автор работы профессор Даг С. Телье обнаружил в нефильтрованном кофе концентрацию веществ, повышающих уровень холестерина, — примерно в 30 раз выше, чем в фильтрованном кофе.

Чтобы выяснить, может ли фильтрация кофе, которая удаляет эти вещества, повышающие уровень холестерина, быть полезной для здоровья сердца, исследователи изучили 508 747 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет и попросили их заполнить анкеты о количестве выпитого кофе и способе его приготовления.

Исследователи также собрали другие данные, которые могут влиять на потребление кофе и развитие болезней сердца: курение, образование, физическая активность, рост, вес, кровяное давление и уровень холестерина. За участниками следили в среднем в течение 20 лет.

Результаты, размещенные в European Journal of Preventive Cardiology, показали, что употребление фильтрованного кофе было связано с 15%-ным снижением риска смерти от любой причины, а также с 12%-ным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и 20%-ным у женщин, по сравнению с теми, кто не пил кофе.

«Лучшие показатели употреблявших фильтрованный кофе по сравнению с теми, кто вообще не пил напиток, нельзя объяснить никакими другими переменными, такими как возраст, пол или привычки образа жизни. Поэтому мы считаем, что это наблюдение верно», — прокомментировал профессор Тель.

Исследователи также обнаружили, что у тех, кто выпивал от 1 до 4 чашек фильтрованного кофе в день, был самый низкий уровень смертности.

«Наше исследование дает убедительные доказательства связи между методами заваривания кофе, сердечными приступами и продолжительностью жизни, — сказал профессор Тилл. — Нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Использование фильтра удаляет их и снижает вероятность сердечных приступов и преждевременной смерти».

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