В век высоких технологий практически не осталось людей, которые не пользуются мобильными устройствами.

Однако у технологического развития есть и другая сторона медали.

Существует вероятность того, что смартфон может прослушиваться.

О признаках, которые на это указывают, эксперт Денис Кусков рассказал в интервью агентству «Прайм».

Всего специалист назвал четыре таких признака:

На смартфоне имеются приложения, которые владелец устройства не устанавливал.

Самопроизвольное включение и выключение мобильного устройства.

Смартфон сильно нагревается. Даже в те моменты, когда им не пользуются.

Гаджет быстро разряжается при отсутствии активного использования.

Кусков отметил, что есть несколько видов прослушки. Одни из них являются законными, а другие – нет.

Однако достоверно определить, осуществляется ли прослушка мобильного устройства, достаточно сложно.

Дело в том, что многие злоумышленники используют современное и дорогостоящее оборудование.

Однако «намёки» на прослушку есть. Кроме вышеперечисленных признаков, эксперт назвал работу некоторых приложений в фоновом режиме.

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