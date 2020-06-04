В век высоких технологий практически не осталось людей, которые не пользуются мобильными устройствами.
Однако у технологического развития есть и другая сторона медали.
Существует вероятность того, что смартфон может прослушиваться.
О признаках, которые на это указывают, эксперт Денис Кусков рассказал в интервью агентству «Прайм».
Всего специалист назвал четыре таких признака:
- На смартфоне имеются приложения, которые владелец устройства не устанавливал.
- Самопроизвольное включение и выключение мобильного устройства.
- Смартфон сильно нагревается. Даже в те моменты, когда им не пользуются.
- Гаджет быстро разряжается при отсутствии активного использования.
Кусков отметил, что есть несколько видов прослушки. Одни из них являются законными, а другие – нет.
Однако достоверно определить, осуществляется ли прослушка мобильного устройства, достаточно сложно.
Дело в том, что многие злоумышленники используют современное и дорогостоящее оборудование.
Однако «намёки» на прослушку есть. Кроме вышеперечисленных признаков, эксперт назвал работу некоторых приложений в фоновом режиме.
Фото: © Белновости